Сколькими способами можно выбрать пару чисел L и R (L lt;= R) так, чтобы подстрока стро??и abbaaaabab с символа номер L по символ номер R была палиндромом?

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Сколькими способами можно выбрать пару чисел L и R (L lt;= R) так, чтобы подстрока стро??и abbaaaabab с символа номер L по символ номер R была палиндромом?

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