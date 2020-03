Сколькими способами можно выбрать пару чисел L и R (L lt;= R) так, чтобы подстрока стро??и abbaaaabab с символа номер L по символ номер R была палиндромом?

Гость: Гость:

21 способ [l,r,строка,номер] [0, 0, "a", 1] [1, 1, "b", 2] [1, 2, "bb", 3] [2, 2, "b", 4] [0, 3, "abba", 5] [3, 3, "a", 6] [3, 4, "aa", 7] [4, 4, "a", 8] [3, 5, "aaa", 9] [4, 5, "aa", 10] [5, 5, "a", 11] [3, 6, "aaaa", 12] [4, 6, "aaa", 13] [5, 6, "aa", 14] [6, 6, "a", 15] [2, 7, "baaaab", 16] [7, 7, "b", 17] [6, 8, "aba", 18] [8, 8, "a", 19] [7, 9, "bab", 20] [9, 9, "b", 21] #код программы Ruby 22 s = "abbaaaabab" n = 0 for r in 0..s.size-1 for l in 0..r t = s[l..r] if t.reverse == t n += 1 p [l,r,t,n] end end end