Даны последовательности,заданные формулы n-x членов.Какие из них являются: 1)Возрастающими; 2)Убывающими: а)an=7-2n б)yn=0,1n-5 в)cn=n^2-70 г)bn=(n-5)^2 д)dn=1+1/n е)xn=1-1/n+1
Алгебра
Даны последовательности,заданные формулы n-x членов.Какие из них являются: 1)Возрастающими; 2)Убывающими: а)an=7-2n б)yn=0,1n-5 в)cn=n^2-70 г)bn=(n-5)^2 д)dn=1+1/n е)xn=1-1/n+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что n - натуральное число. Тогда б), в), г),е) - возрастающие, а а) и д) - убывающие
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