Х-8=98 58-х=28 х-2=78 реши уравнение
Математика
Х-8=98 58-х=28 х-2=78 реши уравнение
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Решение на фото))))))))))))))
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