Помогите УМОЛЯЮ СРОНЯК НАДО!!!!! Mr надо:CaSO4, ALPO4
Химия
Помогите УМОЛЯЮ СРОНЯК НАДО!!!!! Mr надо:CaSO4, ALPO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В таблице смотришь цифры и считай например CaSO4 Ca - 40+ S-32 + O- 16 (но т.к. там 4 надо в 4 раза больше) =40+32+16*4=136 у AlPO4 так же 27+31+16*4=122
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