К...чались, д...ревья,лист...ев, ст...кали,р...сы,з...млёй,лист...ями. найди проверочные сл??ва
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К...чались, д...ревья,лист...ев, ст...кали,р...сы,з...млёй,лист...ями. найди проверочные сл??ва
Ответ(ы) на вопрос:
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Качались-качка, деревья-дерево, листьев-листья, стекали-течь, росы-роситься, землей-земли, листьями-листья
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