К данным глаголам подобрать близкие по значению слова слоняться галдеть смеяться создавать трепетать тащился малевать колотить бежать тревожиться
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К данным глаголам подобрать близкие по значению слова слоняться галдеть смеяться создавать трепетать тащился малевать колотить бежать тревожиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слоняться - ходить Галдеть - болтать смеяться - хохотать создавать - творить трепетать - переживать тащился - шёл малевать - рисовать колотить - бить бежать - нестись тревожиться - беспокоиться
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