К формам повелительного наклонения иногда присоединяется частица ка (например, р??ши - ка эту задачу). А может ли она присоединяться к формам единственного числа изъявительного наклонения? а) да, но только у форме 1-го лица б) ...

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К формам повелительного наклонения иногда присоединяется частица ка (например, р??ши - ка эту задачу). А может ли она присоединяться к формам единственного числа изъявительного наклонения? а) да, но только у форме 1-го лица б) да, но только к форме 2-го лица в) да, но только к формам 1-го и 2-го лица г) да, к формам всех трёх лиц д) нет

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