К формам повелительного наклонения иногда присоединяется частица ка (например, р??ши - ка эту задачу). А может ли она присоединяться к формам единственного числа изъявительного наклонения? а) да, но только у форме 1-го лица б) ...
Русский язык
К формам повелительного наклонения иногда присоединяется частица ка (например, р??ши - ка эту задачу). А может ли она присоединяться к формам единственного числа изъявительного наклонения? а) да, но только у форме 1-го лица б) да, но только к форме 2-го лица в) да, но только к формам 1-го и 2-го лица г) да, к формам всех трёх лиц д) нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему ответ а. Ну я его ответила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 1660 грамм шерсти связали 2 шарфа и 8 варежек. На шарфы пошло 700 грамм шерсти. Вопро??: Сколько грамм шерсти пошло на каждую варежку?
Английский язык
Переведите на английский язык. Печёночный салат Продукты Печень куриная - 400 г Морковь - 1 шт. Лук репчатый - 1 шт. Яйцо куриное - 3 ш...
Другие предметы