К какому из перечисленных ниже понятий относится поддержание постоянства концентрации глюкозы в крови? 1) гомеостаз 2) партеногенез 3) катаболизм 4) трансформация
Биология
К какому из перечисленных ниже понятий относится поддержание постоянства концентрации глюкозы в крови? 1) гомеостаз 2) партеногенез 3) катаболизм 4) трансформация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянство внутренней среды организма, куда входит и количество глюкозы в крови, называется гомеостазом. Пертеногенез - это один из способов полового размножения, путем откладывания неоплодотворенных яйцеклеток, катаболизм - процесс диссимиляции сложных орг. веществ на простые с выделением энергии, а трансформация - процесс получения клеткой новой генетической информации из среды, один из методов генной инженерии. Ответ: 1) гомеостаз
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