К ка­ко­му из пе­ре­чис­лен­ных ниже по­ня­тий от­но­сит­ся под­дер­жа­ние по­сто­ян­ства кон­цен­тра­ции глю­ко­зы в крови? 1) го­мео­стаз 2) пар­те­но­ге­нез 3) ка­та­бо­лизм 4) транс­фор­ма­ция

Биология
К ка­ко­му из пе­ре­чис­лен­ных ниже по­ня­тий от­но­сит­ся под­дер­жа­ние по­сто­ян­ства кон­цен­тра­ции глю­ко­зы в крови? 1) го­мео­стаз 2) пар­те­но­ге­нез 3) ка­та­бо­лизм 4) транс­фор­ма­ция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянство внутренней среды организма, куда входит и количество глюкозы в крови, называется гомеостазом. Пертеногенез - это один из способов полового размножения, путем откладывания неоплодотворенных яйцеклеток, катаболизм - процесс диссимиляции сложных орг. веществ на простые с выделением энергии, а трансформация - процесс получения клеткой новой генетической информации из среды, один из методов генной инженерии. Ответ: 1) гомеостаз
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