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Постоянство внутренней среды организма, куда входит и количество глюкозы в крови, называется гомеостазом. Пертеногенез - это один из способов полового размножения, путем откладывания неоплодотворенных яйцеклеток, катаболизм - процесс диссимиляции сложных орг. веществ на простые с выделением энергии, а трансформация - процесс получения клеткой новой генетической информации из среды, один из методов генной инженерии. Ответ: 1) гомеостаз