к какой части речи относятся слова раненому в словосочитании страдающему раненому и слову дежурным в словосочитании охроняющим дежурным
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к какой части речи относятся слова раненому в словосочитании страдающему раненому и слову дежурным в словосочитании охроняющим дежурным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова в представленных словосочетаниях страдающему раненому и охраняющим дежурным являются именами существительными.
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