к какой части речи относятся слова раненому в словосочитании страдающему раненому и слову дежурным в словосочитании охроняющим дежурным

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к какой части речи относятся слова раненому в словосочитании страдающему раненому и слову дежурным в словосочитании охроняющим дежурным

Автор: Гость