Как ошибки помогают понять,правильный ли путь мы выбрали. помогите придумать вступление и пример.

Гость: Гость:

Людям свойственно совершать ошибки, на них мы учимся, в следующий раз стараемся сделать всё правильно. Давайте рассмотрим на моём примере из жизни.(тут ты рассказываешь, типа была ошибка на контроше по невнимательности, но в следующий раз ты был внимательнее, и всё ок)удачи))