Как ошибки помогают понять,правильный ли путь мы выбрали. помогите придумать вступление и пример.
Русский язык
Как ошибки помогают понять,правильный ли путь мы выбрали. помогите придумать вступление и пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людям свойственно совершать ошибки, на них мы учимся, в следующий раз стараемся сделать всё правильно. Давайте рассмотрим на моём примере из жизни.(тут ты рассказываешь, типа была ошибка на контроше по невнимательности, но в следующий раз ты был внимательнее, и всё ок)удачи))
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