Найдите в каждом предложении подлежащее и прямое дополнение. Легко ли это? Запиши??е предложения с таким порядком слов 1) подлежащее 2) сказуемое 3) прямое дополнение. Играет ли порядок слов смыслоразличительную роль? Глаза защ...

Русский язык

Найдите в каждом предложении подлежащее и прямое дополнение. Легко ли это? Запиши??е предложения с таким порядком слов 1) подлежащее 2) сказуемое 3) прямое дополнение. Играет ли порядок слов смыслоразличительную роль? Глаза защищают ресницы. Путь перегородил овраг. Ветер сломал флюгер срочно

Автор: Гость