Найдите в каждом предложении подлежащее и прямое дополнение. Легко ли это? Запиши??е предложения с таким порядком слов 1) подлежащее 2) сказуемое 3) прямое дополнение. Играет ли порядок слов смыслоразличительную роль? Глаза защ...

Русский язык
Найдите в каждом предложении подлежащее и прямое дополнение. Легко ли это? Запиши??е предложения с таким порядком слов 1) подлежащее 2) сказуемое 3) прямое дополнение. Играет ли порядок слов смыслоразличительную роль? Глаза защищают ресницы. Путь перегородил овраг. Ветер сломал флюгер срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ресницы 2)защищают 3)глаза. 1)овраг 2)перегородил 3)путь. 1) ветер 2) сломал 3)флюгер.
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