Пожалуйста, помогите решить и объясните, почему выбрали то, а не другое. спасибо) Известно, что 5,4lt;аlt;6,7. Верно ли, что: а)5,6lt;аlt;6,8 б)5lt;аlt;6 в)5,6lt;аlt;6,9 г) 4lt;аlt;8?

Алгебра

Пожалуйста, помогите решить и объясните, почему выбрали то, а не другое. спасибо) Известно, что 5,4lt;аlt;6,7. Верно ли, что: а)5,6lt;аlt;6,8 б)5lt;аlt;6 в)5,6lt;аlt;6,9 г) 4lt;аlt;8?

Автор: Гость