Пожалуйста, помогите решить и объясните, почему выбрали то, а не другое. спасибо) Известно, что 5,4lt;аlt;6,7. Верно ли, что: а)5,6lt;аlt;6,8 б)5lt;аlt;6 в)5,6lt;аlt;6,9 г) 4lt;аlt;8?

Алгебра
Пожалуйста, помогите решить и объясните, почему выбрали то, а не другое. спасибо) Известно, что 5,4lt;аlt;6,7. Верно ли, что: а)5,6lt;аlt;6,8 б)5lt;аlt;6 в)5,6lt;аlt;6,9 г) 4lt;аlt;8?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что правильный ответ б)5<а<6,так как это неравенство строгое,следовательно по условию а не может быть больше,чем 6.7
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