People cannot live without food and they often talk about it. let us do it too.

Английский язык
People cannot live without food and they often talk about it. let us do it too.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди не могут жить без пищи, и они часто говорят об этом. давайте сделаем это тоже.
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