People cannot live without food and they often talk about it. let us do it too.
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People cannot live without food and they often talk about it. let us do it too.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди не могут жить без пищи, и они часто говорят об этом. давайте сделаем это тоже.
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