СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!! Сочинение на тему "самое большое достижение в жизни"

Обществознание
СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!! Сочинение на тему "самое большое достижение в жизни"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое достижение когда ты мечтаешь давно о чем-то в жизни и достигнув свой цели, считаешь самым большим достижением в своей жизни.Для меня -это учиться нормально,поступать в университет.Закончить университет и найти приличную работа,о котором можно сказать,что мечтала давно.Имет квартиру и семью.И главное то что тебя уважали другие за твою работу, доброту
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