СРОЧНОООО!!!!!!!!!!!!! Сочинение на тему "самое большое достижение в жизни"

Гость: Гость:

Самое большое достижение когда ты мечтаешь давно о чем-то в жизни и достигнув свой цели, считаешь самым большим достижением в своей жизни.Для меня -это учиться нормально,поступать в университет.Закончить университет и найти приличную работа,о котором можно сказать,что мечтала давно.Имет квартиру и семью.И главное то что тебя уважали другие за твою работу, доброту