Написать на каждую букву алфавита на тему школа

Русский язык
Написать на каждую букву алфавита на тему школа
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