К какой части речи относится слово холодом

Русский язык
К какой части речи относится слово холодом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ, творительный падеж
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