К какой группе частей речи относятся предлоги

Русский язык
К какой группе частей речи относятся предлоги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда как... Бывает местоимение, ну и наречие
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