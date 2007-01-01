К какому веку относятся следуйщие даты: 1423 год-...Век 1098 год-...Век 2007 год-...Век 988 год-...Век
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К какому веку относятся следуйщие даты: 1423 год-...Век 1098 год-...Век 2007 год-...Век 988 год-...Век
Ответ(ы):
Гость:
1423 год- 15 век 1098 год-11 век 2007 год- 21 век 988 год- 10 век Просто к первым двум цифрам + 1 например: 1535(15+1=16)-16 век
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