К какому виду прав человека относится 45 статья Конституции РФ? К политическим, социальным, экономическим, гражданским или культурным правам человека?

Обществознание
К какому виду прав человека относится 45 статья Конституции РФ? К политическим, социальным, экономическим, гражданским или культурным правам человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Статья 45 Конституции РФ 1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
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