Как за три взвешивания отвесить на чашечных весах 700г крупы, если тоесть одна гиря в 100г

Гость: Гость:

(1 взвешивание )ставим на весы 3 гири и взвешиваем 300 грамм муки (2 взвешивание)ставим на весы 3 гири и взвешиваем 300 грамм муки (3 взвешивание)ставим на весы 1 гирю и взвешиваем 100 грамм муки 1)300+300+100=700г Ответ: 700г за 3 взвешиванния