К какому выводу по отношению к Зевсу подводит своих зрителей Эсхил?

Гость: Гость:

Зевс не хотел терять своего могущества и необъятной силы, боялся, чтобы люди не сравнялись с богами по своей смышленности. По сути, автор хотел показать Зевса всемогущим с одной стороны, беспомощным и недальновидным - с другой