К какому выводу по отношению к Зевсу подводит своих зрителей Эсхил?
Литература
К какому выводу по отношению к Зевсу подводит своих зрителей Эсхил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зевс не хотел терять своего могущества и необъятной силы, боялся, чтобы люди не сравнялись с богами по своей смышленности. По сути, автор хотел показать Зевса всемогущим с одной стороны, беспомощным и недальновидным - с другой
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