К насекомым с неполным превращением относятся: 1) клоп и саранча 2) майский жук и ??чела 3) комнатная муха и рыжий муравей

Биология

К насекомым с неполным превращением относятся: 1) клоп и саранча 2) майский жук и ??чела 3) комнатная муха и рыжий муравей

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