Расположите в порядке убывания: а) -3целых 1\3; -3; 6; 2целых 1\2; -9;
Математика
Расположите в порядке убывания: а) -3целых 1\3; -3; 6; 2целых 1\2; -9;
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6;2цел1/2;-3;-3 1/3;-9
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