К..пуста,оз..ро,ж..лтый,зв..зда,пл..щадка,ч..сы,б..льница,н..ябрь,ябл..ко,м..ряк,л..ства,б..??ёза,п..льто.ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕР...

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К..пуста,оз..ро,ж..лтый,зв..зда,пл..щадка,ч..сы,б..льница,н..ябрь,ябл..ко,м..ряк,л..ства,б..??ёза,п..льто.ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ,А В ВТОРУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ НАДО ЗАПОМНИТЬ.

Автор: Гость