К..пуста,оз..ро,ж..лтый,зв..зда,пл..щадка,ч..сы,б..льница,н..ябрь,ябл..ко,м..ряк,л..ства,б..??ёза,п..льто.ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕР...
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К..пуста,оз..ро,ж..лтый,зв..зда,пл..щадка,ч..сы,б..льница,н..ябрь,ябл..ко,м..ряк,л..ства,б..??ёза,п..льто.ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ,А В ВТОРУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ НАПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ НАДО ЗАПОМНИТЬ.
Ответ(ы):
Гость:
1 группа: жёлтый-желтеть, звезда-звёздочка, площадка-площадь, часы-часики, больница-боль, моряк-море, листва-лист. 2 группа: капуста, ноябрь, яблоко, берёза, пальто.
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