Примеры нравственных и безнравственных поступков.
Обществознание
Примеры нравственных и безнравственных поступков.
Ответ(ы):
Гость:
Структура нравственного поступка Противоречия нравственной свободы проявляются в структуре поступка, который складывается из следующего набора элементов: мотив – намерение – цели и средства – решение – деяние – последствия – оценка (самооценка) . Поступок начинается с мотива, внутренне осознанного побуждения к действию. На уровне мотива человек и решает те внутренние противоречия выбора, о кот
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