Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметра меньше 8 сантиметров

Математика
Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметра меньше 8 сантиметров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отрезок может быть 4,5см, 5см, 5,5см, 6см, 6,5 см, 7 см, 7,5 см. Любой из промежутка от 4 до 8 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Распределите слова по колонкам: ОМОНИМЫ и МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА-Мир,букет,долг,свет,??ратский,большой,лететь,печь,жать,болтать,надуть,подошва,зреть,че...
Ответить
Русский язык
Подчеркни орфограммы, которые ты увидел. Вот текст Да, жук был великолепен. И гла??ное, это был наш первый большой усач, первый настоящий дровос...
Ответить
Биология
Что такое пищеварение
Ответить
Русский язык
Прилагательное ледяная разбери как часть речи.
Ответить
Литература
Бунин И. А. «Цифры» 1. К какому жанру относится произведение И. Бунина? 1) роман 2) повесть 3) рассказ 4) очерк 2. От чьего имени ведё...
Ответить