Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметра меньше 8 сантиметров
Математика
Начерти отрезок длина которого больше 4 сантиметра меньше 8 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
Отрезок может быть 4,5см, 5см, 5,5см, 6см, 6,5 см, 7 см, 7,5 см. Любой из промежутка от 4 до 8 см.
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