Бунин И. А. «Цифры» 1. К какому жанру относится произведение И. Бунина? 1) роман 2) повесть 3) рассказ 4) очерк 2. От чьего имени ведётся повествование в произведении? 1) отца 2) матери 3) дедушки 4) дяди 5) мальчик...

Литература

Бунин И. А. «Цифры» 1. К какому жанру относится произведение И. Бунина? 1) роман 2) повесть 3) рассказ 4) очерк 2. От чьего имени ведётся повествование в произведении? 1) отца 2) матери 3) дедушки 4) дяди 5) мальчика 3. О чём больше всего мечтал мальчик? 1) о новой игрушке 2) хотел научиться хорошим манерам 3) хотел иметь собственные книжки 4) мечтал выучиться писать цифры 4. Какое событие является завязкой в произведении И. Бунина? 1) Дядя учит мальчика писать цифры. 2) Бабушке удаётся разрешить конфликт между мальчиком и его дядей. 3) Мальчик ждёт завтрашний день. 4) Мальчик просит дядю показать ему цифры. 5) Дядя резко обрывает мальчика, вызывая его бурные слезы. 5. Как зовут мальчика? 1) Ваня 2) Алёша 3) Женя 4) Миша 6. Почему дядя не хотел выполнить просьбу мальчика? 1) Он обиделся на мальчика. 2) Это был не царский день. 3) Ему не хотелось идти в город покупать книги и карандаши. 4) У дяди была важная работа. 7. Какое средство выразительности использовано И. Буниным? «Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды.» 1) гипербола 2) сравнение 3) метафора 4) аллегория 8. Какое чувство овладело дядей, когда он увидел, с какой радостью племянник выводит цифры? 1) злость 2) наслаждение 3) отчаяние 4) разочарование 9. Укажите художественно-выразительное средство, основанное на сопоставлении: «…детские волосы хорошо пахнут, - СОВСЕМ КАК МАЛЕНЬКИЕ ПТИЧКИ». 1) сравнение 2) эпитет 3) олицетворение 4) гипербола 10. Какова основная проблема, затронутая в произведении И. Бунина? 1) проблема равнодушия и жестокости 2) проблема любви и ненависти 3) проблема взаимоотношений взрослых и детей 4) проблема дружбы

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