Решите уравнение : 0,9 * ( 4x - 2 ) = 0,5 * ( 3x - 4 ) + 4,4 P.S это знак умножить ---gt; *
Алгебра
Решите уравнение : 0,9 * ( 4x - 2 ) = 0,5 * ( 3x - 4 ) + 4,4 P.S это знак умножить ---gt; *
Ответ(ы):
Гость:
3,6x-1.8=1.5x-2+4.4 3.6x-1.5x=-2+4.4+1.8 2.1x=4.2 x=2
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