Как записывается число 8 в виде дроби со знаменателем 40?
Математика
Как записывается число 8 в виде дроби со знаменателем 40?
Ответ(ы):
Гость:
320/40 потом можно сокрратить
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