Цари Крита стали властвовать на ____________ море. В царском дворце на Крите солнечный свет и воздух поступали через отверстия в крышке.Такое отверстие называют____________________ . Стены дворцов были украшены картинами,напи...

История

Цари Крита стали властвовать на ____________ море. В царском дворце на Крите солнечный свет и воздух поступали через отверстия в крышке.Такое отверстие называют____________________ . Стены дворцов были украшены картинами,написаными по сырой штукатурк.Такая картина называется____________________. Критское царство погибло в XV (15-м) веке до н.э. в результате____________________________.

Автор: Гость