Цари Крита стали властвовать на ____________ море. В царском дворце на Крите солнечный свет и воздух поступали через отверстия в крышке.Такое отверстие называют____________________ . Стены дворцов были украшены картинами,напи...

История
Цари Крита стали властвовать на ____________ море. В царском дворце на Крите солнечный свет и воздух поступали через отверстия в крышке.Такое отверстие называют____________________ . Стены дворцов были украшены картинами,написаными по сырой штукатурк.Такая картина называется____________________. Критское царство погибло в XV (15-м) веке до н.э. в результате____________________________.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эгейском море  отверстия называют световой колодец  картина называется рельеф  в результате землятрясения ну или извержения вулкана точно не помню
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