За 10 мин улитка проползла 0,53 м. Найдите скорость движения улитки ( в м/мин,см/мин
Математика
За 10 мин улитка проползла 0,53 м. Найдите скорость движения улитки ( в м/мин,см/мин
Ответ(ы):
Гость:
1мин=1/10 от 0,53 м/10 минут 0.53/10=0,053 (метра/в минуту) 1м=100см 1см=1/100 (метра) переводим. 0.053*100=5,3 (см/мин) И ещё фотография.
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