3\8-1\16-3 1\2= читается как три восмых -одна шыстнайцатая - три целых одна вторая. помогите прошу!!!

Математика

3\8-1\16-3 1\2= читается как три восмых -одна шыстнайцатая - три целых одна вторая. помогите прошу!!!

Автор: Гость