3\8-1\16-3 1\2= читается как три восмых -одна шыстнайцатая - три целых одна вторая. помогите прошу!!!
Математика
3\8-1\16-3 1\2= читается как три восмых -одна шыстнайцатая - три целых одна вторая. помогите прошу!!!
Ответ(ы):
Гость:
3/8 - 1/16 - 3 1/2 = 3/8 - 1/16 - 7/2 = 6/16 - 1/16 - 56/16 = -51/16 = - 3 3/16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два хамелеона соревнуются в беге.Они бегут по стене от пола до потолка и обратно.П??рвый хамелеон пробегает всю дистанцию с одинаковой скоростью,а ...
Русский язык
ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ В ДВЕ ГРУППЫ:В ПЕРВУЮ -СЛОВА ,В КОТОРЫХ ??АПИСАНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ БУКВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ,А В ВТОРУЮ -СЛОВА ,В ...
Обществознание
Ты увлекся лыжным спортом и решил приобрести все необходимое для занятий. Составил перечень предметов покупки и оценил свои денежные ресурсы. Остал...
Математика
За первый день в магазине продали 320 килограмм сахара на другой день 4 раза меньше ??ем за 1 день до 3 столько сколько за 1 и2 день. Сколько килог...