Ты увлекся лыжным спортом и решил приобрести все необходимое для занятий. Составил перечень предметов покупки и оценил свои денежные ресурсы. Осталось выбрать место и условие покупки. Как осуществить доступную и качественную по...
Обществознание
Ты увлекся лыжным спортом и решил приобрести все необходимое для занятий. Составил перечень предметов покупки и оценил свои денежные ресурсы. Осталось выбрать место и условие покупки. Как осуществить доступную и качественную покупку желаемого? Перечисли запланированные тобой действия и обоснуй свойвыбор
Ответ(ы):
Гость:
Лучше смотреть проверенные магазины которые нравятся людям проверять товар глазами проверять цену .Смотреть хорошие марки (Фирмы) и ну покупать
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