Номер 689 б) Пожалуйста!
Математика
Номер 689 б) Пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
А) пусть Маша задумала х, тогда 80-(х*15)=20 -15х=20-80 -15х=-60 15х=60 х=4 ответ: Маша задумала 4 б) пусть Саша задумал число х, тогда (х+15)*10=200 х+15=200:10 х+15=20 х=20-15 х=5 ответ: Саша задумал число 5
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