Русский язык за 3 класс подчеркни глаголы простого времени пословицы

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Русский язык за 3 класс подчеркни глаголы простого времени пословицы
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Гость:
Какое задание?? Какая книга??
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