Два хамелеона соревнуются в беге.Они бегут по стене от пола до потолка и обратно.П??рвый хамелеон пробегает всю дистанцию с одинаковой скоростью,а второй вверх бежит со скоростью в 2 раза меньшей,чем первый,а вниз в 2 раза боль...
Математика
Два хамелеона соревнуются в беге.Они бегут по стене от пола до потолка и обратно.П??рвый хамелеон пробегает всю дистанцию с одинаковой скоростью,а второй вверх бежит со скоростью в 2 раза меньшей,чем первый,а вниз в 2 раза большей,чем первый.Какой хамелеон победит? Изменится ли ответ, если бег начнется не от пола,а от потолка?
Ответ(ы):
Гость:
Скорость первого-х,тогда скорость второго до потолка-2х, а скорость от потолка до пола-1/2х. В итоге получаем: х=х*2*1/2 А если начинать от потолка то ответ неизменится,т к от перемены множителей ответ не изменится.
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