Два хамелеона соревнуются в беге.Они бегут по стене от пола до потолка и обратно.П??рвый хамелеон пробегает всю дистанцию с одинаковой скоростью,а второй вверх бежит со скоростью в 2 раза меньшей,чем первый,а вниз в 2 раза боль...

Математика

Два хамелеона соревнуются в беге.Они бегут по стене от пола до потолка и обратно.П??рвый хамелеон пробегает всю дистанцию с одинаковой скоростью,а второй вверх бежит со скоростью в 2 раза меньшей,чем первый,а вниз в 2 раза большей,чем первый.Какой хамелеон победит? Изменится ли ответ, если бег начнется не от пола,а от потолка?

Автор: Гость