Попробуйте придумать полу сказку похожую на те которые рассказывает Ф Д Кривин напишите плиз я выберу лучшую
Литература
Попробуйте придумать полу сказку похожую на те которые рассказывает Ф Д Кривин напишите плиз я выберу лучшую
Ответ(ы):
Гость:
Жила была девочка её звали Маша она любила воренье, но ей нельзя было его есть.Но однажды Маша послушалась и всё таки попробовала варенье.И её лицо покраснело , у неё была алергия.Её выличили.И потом она никогда неослушивалась бабушку.
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