Попробуйте придумать полу сказку похожую на те которые рассказывает Ф Д Кривин напишите плиз я выберу лучшую

Гость: Гость:

Жила была девочка её звали Маша она любила воренье, но ей нельзя было его есть.Но однажды Маша послушалась и всё таки попробовала варенье.И её лицо покраснело , у неё была алергия.Её выличили.И потом она никогда неослушивалась бабушку.