Маленько сочинение по картине Петра Кончаловского Сирень в корзине

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Картина знаменитого русского художника, мастера натюрморта, П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» выделяется среди других полотен с изображением цветов. Известно, что автору картины очень нравились цветы, он с удовольствием рисовал их, а к сирени относился с обожанием. Множество работ художник посвятил именно ей, а данное произведение искусства выполнено с особой любовью. Пышный букет сирени на холсте изображен мастерски. Переливы лилового, белого, сиреневого, красного, бордового и голубого цветов создают множество оттенков, местами напоминающих мягкое сияние розового жемчуга. Несмотря на то, что художник не стремился к тщательной проработке мелких деталей, картина смотрится реалистично, каждый маленький цветочек выразителен и находится на своем месте. Листва, выглядывающая из цветочного облака, разбавляет розово-лиловую палитру цветов сирени и придает букету естественности. Ярко-зеленые, глянцевые, отражающие солнечный свет листья выглядят живыми, наверное, ветки срезали совсем недавно, или в корзине прячется невидимый нами кувшин с прохладной водой. Роскошные грозди сирени кажутся влажными и тяжелыми, они, как спелый виноград, низко склоняются над столом, на котором стоит корзина. Ее ивовые прутья как будто пытаются сдержать пышное великолепие сиреневой пены. Фон картины, состоящий из стола и стены, расположенной за ним, так же как и корзина, выполнен в холодных серо-коричневых тонах не случайно. Это подчеркивает яркость веток сирени, они выглядят по-настоящему живыми и осязаемыми на тусклом и невыразительном фоне. Эта картина произвела на меня огромное впечатление. Букет на ней состоит из душистой живой сирени, кажется, что веточки источают нежный аромат, напоминающий о свежем весеннем ветерке. Когда сморишь на холст, поднимается настроение, и кажется, что за окном весна, ярко светит солнце и впереди длинные каникулы.