тело имеет вес в воздухе 380 Н и объем 0,045 М3. плавает тело или тонет
Физика
тело имеет вес в воздухе 380 Н и объем 0,045 М3. плавает тело или тонет
Ответ(ы):
Гость:
Н - для воздуха F=45 Н - для воды И в обоих случаях оно тонет
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