Молоко одной коровы содержит 5% жира, по другой 3,5%. Смешав молоко обеих коров, получили 10л молока, жирность которого составляет 4%. Сколько для этого использовали литров молока от каждой коровы ???
Алгебра
Молоко одной коровы содержит 5% жира, по другой 3,5%. Смешав молоко обеих коров, получили 10л молока, жирность которого составляет 4%. Сколько для этого использовали литров молока от каждой коровы ???
Ответ(ы):
Гость:
Пусть использовали х литров первой коровы и у литров второй. По условию х+у=10 4% от 10 литров - это 0,4 л жира в молоке, этот жир состоит из 0,05х л жира молока первой коровы и 0,035у л жира молока второй коровы Решаем систему двух уравнений Выражем у из первого уравнения у=10-х и подставляем во второе 0,05х+0,035·(10-х)=0,4 0,05х+0,35-0,035х=0,4 0,015х=0,05 х=10/3 y=10-(10/3)=20/3 Ответ. 10/3 литров молока первой коровы и 20/3 литров молока второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Плиииииз сочинение отзыв от любой книге!!!!!!!! Срочно пишем!!!!!!!!! Пожаааааааалуйста!!!!! Очень прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Литература
Попробуйте придумать полу сказку похожую на те которые рассказывает Ф Д Кривин напишите плиз я выберу лучшую