Молоко одной коровы содержит 5% жира, по другой 3,5%. Смешав молоко обеих коров, получили 10л молока, жирность которого составляет 4%. Сколько для этого использовали литров молока от каждой коровы ???

Алгебра
Молоко одной коровы содержит 5% жира, по другой 3,5%. Смешав молоко обеих коров, получили 10л молока, жирность которого составляет 4%. Сколько для этого использовали литров молока от каждой коровы ???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть использовали х литров первой коровы и у литров второй. По условию х+у=10 4% от 10 литров - это 0,4 л жира в молоке, этот жир состоит из 0,05х л жира молока первой коровы и 0,035у л жира молока второй коровы Решаем систему двух уравнений Выражем у из первого уравнения у=10-х и подставляем во второе 0,05х+0,035·(10-х)=0,4 0,05х+0,35-0,035х=0,4 0,015х=0,05 х=10/3 y=10-(10/3)=20/3 Ответ. 10/3 литров молока первой коровы и 20/3 литров молока второй
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