Плиииииз сочинение отзыв от любой книге!!!!!!!! Срочно пишем!!!!!!!!! Пожаааааааалуйста!!!!! Очень прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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В рассказе "Лапти" Бунин описывает случай одной семьи, в которой болен ребенок. Герой рассказа Нефед отличается своим состраданием и добротой к чужому ребенку. Узнав о желании мальчика, он сразу же направился за лаптями и фуксином, чтобы покрасить их, несмотря на снежную пургу. Любой другой человек на его месте бы просто посочувствовал. Нефед так и не дошел до дома, зато купил лапти и фуксин. Он мог развернуться и пойти назад, но шел до конца. Впоследствии его тело привезли знакомые мужики, которые благодаря ему поняли, что они недалеко от дома. Доброта и смелость Нефеда поражает.