Каковы были природные условия древней Греции и её жителей?

История
Каковы были природные условия древней Греции и её жителей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тропический климат, близость моря, отсутствие больших рек земледелие (виноград, оливки, пшеница), скотоводство. Надеюсь помогла
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