Ответить на вопросы. 1. Сравните материки по численности и этническому составу. (Африка, Австралия) 2. Где на материке высокая плотность населения, где - низкая? Почему? (Южная Америка) 3.Почему в Андах высокая плотность нас...

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население Африки намного больше чем Австралий .У Африки 1 млрд. 30 млн. а у Австралий 22 миллиона. У Австралий Большую часть занимают Европейцы 10% Аборигены. У Африки Большую часть занимают Негры. Европейцы в основном в Севере и в Юге. Французы возле среди земного моря . Северную часть ещё занимают Арабы.В Южней Америке Плотность в основном В Андах и в востоке. На востоке большая плотность там климат для человека хорошая. А почему в Андах сказать немогу. В Южной Америке Индийская Населения большая реках Амазонках и в Андах. Население Южной Америки 391млн. человек . площадь 18,3 млн.км квадрат. Состав Южной Америки это в основном Европейцы. У Африки Население намного больше чем у Австралий и Южной Америки. У Африки Население 1 млрд. и 30 млн. людей состав уже говорил Самая большая страна в Африке это Алжир. а в Южной Америке Бразилия. В Австралий Население 22 млн км квадрат Большую часть Европейцы. В Австралий живёт тока одна страна Австралийский Союз.