Лодка плфла д км. потечению реки за 2 ч. а против течения -за 3ч. На сколька скорость ??о течению была больше скорости против течения?

Математика
Лодка плфла д км. потечению реки за 2 ч. а против течения -за 3ч. На сколька скорость ??о течению была больше скорости против течения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х скорость лодки, у скорость течения. Тогда х+у=д/2; х-у=д/3. Из первого уравнения находим у=д/12. Подставляем значение у во второе уравнение и находим х=5д/12. ответ 5
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