Лодка плфла д км. потечению реки за 2 ч. а против течения -за 3ч. На сколька скорость ??о течению была больше скорости против течения?

Математика

Лодка плфла д км. потечению реки за 2 ч. а против течения -за 3ч. На сколька скорость ??о течению была больше скорости против течения?

Автор: Гость