Что такое пищеварение

Биология
Что такое пищеварение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пищеваре́ние — механическая и химическая обработка пищи в  желудочно-кишечном (пищеварительном) тракте — сложный процесс, при котором происходит переваривание  пищи и её усвоение клетками. В ходе пищеварения происходит превращение  макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление  биополимеровпищи на мономеры. Этот процесс осуществляется с помощью  пищеварительных (гидролитических) ферментов. После вышеописанного процесса обработки пища всасывается через кишечную стенку и проникает в жидкостные среды организма ( кровь и  лимфу). Таким образом, процесс пищеварения заключается в переработке  пищи и её усвоении организмом.
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