Распределите слова по колонкам: ОМОНИМЫ и МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА-Мир,букет,долг,свет,??ратский,большой,лететь,печь,жать,болтать,надуть,подошва,зреть,череда,ключ,брак,земля.
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Распределите слова по колонкам: ОМОНИМЫ и МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА-Мир,букет,долг,свет,??ратский,большой,лететь,печь,жать,болтать,надуть,подошва,зреть,череда,ключ,брак,земля.
Ответ(ы):
Гость:
Омонимы - мир, надуть, череда, ключ, брак, болтать, земля, надуть, ключ, многозначные слова - букет, долг, свет, братский, большой, лететь, печь, жать, подошва, череда
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