К/р как решать, подскажите, пожалуйста...
Алгебра
К/р как решать, подскажите, пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cosx=-√1-(5√10/51)^2=-√2601/2601-250/2601=-√2351/51
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