Хочу сделать светящийся лак: взять обычный лак и добавить жидкость из неоновых па??очек. Опасно ли пользоваться таким лаком?

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Хочу сделать светящийся лак: взять обычный лак и добавить жидкость из неоновых па??очек. Опасно ли пользоваться таким лаком?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, было даже видео Научных Нубов, только делалась неньютоновская жидкость с люминолом(та самая светящиеся жидкость), они трогали руками и всё было в порядке. Поэтому лак с люминолом совершенно безопасен
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