Ка переводятся слова happy/ sad /excited/ nervous/angry/frightened/bored/

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Ка переводятся слова happy/ sad /excited/ nervous/angry/frightened/bored/
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Happy счастливый; sad грустный; excited взволнованный, возбуждённый; nervous нервный, волнующийся; angry сердитый; frightened испуганный;bored скучающий
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