Ка переводятся слова happy/ sad /excited/ nervous/angry/frightened/bored/
Английский язык
Ка переводятся слова happy/ sad /excited/ nervous/angry/frightened/bored/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Happy счастливый; sad грустный; excited взволнованный, возбуждённый; nervous нервный, волнующийся; angry сердитый; frightened испуганный;bored скучающий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Масса слона в 5 раз больше массы бегемота.чему равна масса слона,если масса бегемо??а на 4 тоны меньше
Окружающий мир