Составьте синквейны на тему радуга
Окружающий мир
Составьте синквейны на тему радуга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга первичная, вторичная возникает, преломляет, составляет атмосферное оптическое и метеорологическое явление разноцветная дуга
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